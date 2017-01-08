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Nokia представила свой первый Android-смартфон
Компания Nokia официально представила свой первый смартфон с операционной системой Android. Предыдущие модели работали на Symbian, Windows Phone и Linux, сообщает iLenta.com.
Новинка под названием Nokia 6 получила алюминиевый корпус, 5.5-дюймовый Full HD дисплей, процессор Snapdragon 430, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Работает устройство под управлением Android 7.0.
Как и свидетельствовали слухи, девайс оснащен 16-Мп основной и 8-Мп фронтальной камерами, аккумулятором емкостью 3000 мАч, поддержкой сетей LTE и функциональностью dualSIM.
Смартфон имеет сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку Home, две сенсорные клавиши управления, пару динамиков, обеспечивающих качественное звучание. Качелька громкости и кнопка питания расположены на правой стороне, а лоток для SIM-карты — на левой.
Цена Nokia 6 составляет 1499 юаней (~$245). Смартфон будет продаваться только в Китае в магазине JD.com.
Теги: смартфон, Nokia, Android
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