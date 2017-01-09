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SanDisk выпустила самую быструю в мире карту microSD
09.01.2017 13:30
На ежегодной выставке CES 2017 компания SanDisk представила первую в мире карту MicroSD, которая соответствует стандарту производительности приложений A1, сообщает trashbox.ru.
Карта памяти SanDisk Ultra MicroSDXC UHS-I объемом 256 ГБ соответствует новейшим спецификациям А1 (Application Performance Class 1) стандарта SD. Она призвана значительно ускорить работу приложений в мобильных устройствах — смартфонах, экшн-камерах, дронах, видеорегистраторах и подобных. Также Ultra MicroSD отличается высокой емкостью, благодаря чему пользователи могут переносить на накопитель до 24 видео в формате Full HD, и скоростью передачи данных — до 94 МБ в секунду.
SanDisk Ultra MicroSD поступит в продажу в январе 2017 года. Розничная цена — $199.
Теги: скорость, карта памяти, SanDisk, MicroSD
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