Ученые нашли самое "мокрое" место на Земле

09.01.2017 11:15

Американским ученым удалось найти место, где выпадает рекордное количество осадков. Таким местом стало село Мавсилам в Индии, сообщает ГАЗЕТА.ua.

В данной местности ежегодно выпадает около 11 862 мм осадков. Более того, данное поселение известно тем, что в 1985 году было занесено в Кину рекордов Гиннеса, поскольку в его окрестностях выпало около 26 000 мм осадков.

Впрочем местное население хорошо приспособилось к таким условиям погоды. Длительное время работать под дождем помогают самодельные зонты. Их жители села делают из листьев бамбука или пальмы. Чтобы перейти большие лужи, крестьяне делают мосты из лиан.