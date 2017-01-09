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Архив - Наука и технологии

Ученые нашли самое "мокрое" место на Земле

09.01.2017 11:15
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Ученые нашли самое "мокрое" место на Земле

Американским ученым удалось найти место, где выпадает рекордное количество осадков. Таким местом стало село Мавсилам в Индии, сообщает ГАЗЕТА.ua.
В данной местности ежегодно выпадает около 11 862 мм осадков. Более того, данное поселение известно тем, что в 1985 году было занесено в Кину рекордов Гиннеса, поскольку в его окрестностях выпало около 26 000 мм осадков.
Впрочем местное население хорошо приспособилось к таким условиям погоды. Длительное время работать под дождем помогают самодельные зонты. Их жители села делают из листьев бамбука или пальмы. Чтобы перейти большие лужи, крестьяне делают мосты из лиан.



Теги: Индия, рекорд, дождь
 
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