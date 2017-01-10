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Архив - Наука и технологии

Британские ученые создали "шелковый" антибиотик

10.01.2017 13:15
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Британские ученые создали "шелковый" антибиотик

Ученые из Великобритании нашли способ создания синтетического паучьего шелка с антибиотическими свойствами, который позволит лечить открытые раны с уменьшением риска заражения, сообщает Новое время.
Ученые сообщают, что искусственный шелк был создан благодаря синтезу бактерий E.coli. Необходимое количество бактерий внедряются в протеины шелка до того, как из них образуются волокна. В конечном итоге ученые как бы украшают нить антибиотиком. Свою активность волокна с молекулами могут сохранять до пяти дней.
"Наша методика позволяет осуществить быструю генерацию биосовместимого материала на основе шелковых конструкций для использования в широком спектре областей. Эти материалы будут особенно полезны для тканевой инженерии и биомедицины", - отметил автор исследования Нил Томас из Университета Ноттингема.
Хотя это может показаться странным, шелк паука является довольно известным материалом для первой помощи. Это биосовместимый, биоразлагаемый материал на основе белков, аллергические и имунные реакции на который неизвестны. По словам ученых, этот материал использовался еще в античные времена. Современный подход отличается тем, что используется не натуральный, а синтезированный шелк.



Теги: антибиотик, шелк, паук
 
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