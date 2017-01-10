Все рубрики раздела
- C выставки СЕS-2017 украли уникальный ноутбук12:00
- Пользователи находят в ноутбуках Apple "клады"10:30
- "Хаббл" заснял светящуюся черную дыру09:45
- Ученые определили возраст начала старости09:15
- SanDisk выпустила самую быструю в мире карту microSD13:30
- Ученые нашли самое "мокрое" место на Земле11:15
- На видеокадрах исследователей были зафиксированы НЛО: ученые считают, что нашли врата в параллельный мир21:32
- Nokia представила свой первый Android-смартфон16:30
- Представлен браслет-сабвуфер11:25
- В США создали графеновую "губку", которая в 10 раз прочнее стали10:25
C выставки СЕS-2017 украли уникальный ноутбук
В Лас-Вегасе произошел неприятный инцидент. С выставки CES-2017 неизвестными злоумышленниками был похищен панорамный трехэкранный ноутбук Project Valerie вместе с проектором Ariana, сообщает ИА "ВладТайм".
Представитель компании Razer, представившая инновационную разработку, Мин Лян Тан, выказал свое огромное недовольство случившимся. Ведь в руках воров оказались ценные результаты научных разработок нескольких последних лет. По этому поводу пришлось обратиться в полицию, которая уже занимается поискам украденного панорамного трехэкранного ноутбука. Вполне возможно, что инцидент был организован специально с целью промышленного шпионажа со стороны конкурентов Razer, список которых осталось определить и сузить до минимально правдоподобного перечня.
Теги: кража, ноутбук, выставка
- Милиционеры оперативно нашли воришку
- Горловчане у жителей Ясиноватой украли ноутбук
- В Донецкой области ищут злоумышленников, укравших у "УДАРа" два ноутбука
- В Донецке поймана банда "сканировщиков"
- Вор-неудачник пытался "сплавить" украденный ноутбук его владельцу
- Госcтат недосчитался более 80 миллиардов гривен на госзакупках
- Так звані "захисники" Донбасу своїм різдвяним відео зовсім пробили дно (ВІДЕО)12:45
- В районе КПВВ на линии разграничения на Донбассе зафиксированы неразорвавшиеся снаряды и мины12:26
- Как "народная" ДНРовская власть "отжимает" бизнес на оккупированном Донбассе12:13
- В центре Донецка перенесли остановку 11:51
- "Власти ДНР" лишили человека свободы за "шпионаж в пользу Украины"11:35
- На КПВВ в Донбассе снова образовались огромные автомобильные очереди11:17
- Войну на Донбассе можно прекратить в течение 4−5 месяцев - Тарута 11:06
- “Я пришел на Донбасс и встал за спинами женщин и детей" - в сети набирает обороты ролик о “российском освободителе” (ВИДЕО)10:53
- В оккупированном Донецке торговцев на рынках обкладывают новым налогом10:40
- В Мариуполе стартовал футбольный турнир, посвященный памяти Владимира Бойко 10:13
- Так звані "захисники" Донбасу своїм різдвяним відео зовсім пробили дно (ВІДЕО)12:45
- В районе КПВВ на линии разграничения на Донбассе зафиксированы неразорвавшиеся снаряды и мины12:26
- Как "народная" ДНРовская власть "отжимает" бизнес на оккупированном Донбассе12:13
- C выставки СЕS-2017 украли уникальный ноутбук12:00
- В центре Донецка перенесли остановку 11:51
- "Власти ДНР" лишили человека свободы за "шпионаж в пользу Украины"11:35
- На КПВВ в Донбассе снова образовались огромные автомобильные очереди11:17
- Войну на Донбассе можно прекратить в течение 4−5 месяцев - Тарута 11:06
- “Я пришел на Донбасс и встал за спинами женщин и детей" - в сети набирает обороты ролик о “российском освободителе” (ВИДЕО)10:53
- В оккупированном Донецке торговцев на рынках обкладывают новым налогом10:40
- Колбасные изделия с ядом: украинцев травят не один месяц22:30
- Экономический прогноз на три месяца18:13
- Не дороже денег. О чем стоит помнить, проклиная Савченко и Медведчука09:34
- В этом году подорожают свет, вода и газ, – эксперты08:15
- Ушлепков расстреляем первыми: Портнов выложил «запись Пашинского». ВИДЕО07:06
- Загадить всё: как РФ рвется в Арктику. Аналитика ИС06:57
- Ученые назвали продукт, который убивает вирусы, грибок и бактерии одновременно09:36
- Как снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рассказали специалисты14:29
- Коммунальный ад после крепких хозяйственников в Луганской области. ВИДЕО22:23
- Налоговики впервые придут к украинцам домой и заглянут в карман20:14
- Это конец: Байден везет в Киев списки «потрошителей» Майдана
- Родителям погибшего запорожского воина пришло загадочное письмо
- В Донецк возвращается "Ежовщина"
- Партизаны начали «мочить в сортире» боевиков «ДНР»
- Одесский астролог Влад Росс рассказал о будущем Крыма, Донбасса и Путина
- Тарифы 2017: Гройсман обрадовал украинцев
- Силы АТО ожидают серию массовых увольнений из ВСУ
- Население «ЛНР» массово меняет гривны на российские рубли
- Украине нужно готовить армию к широкомасштабному наступлению Путина: "Запад не сможет помочь"
- Жители «республик»: Мы становимся посмешиищем для укропов