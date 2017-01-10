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Архив - Наука и технологии

C выставки СЕS-2017 украли уникальный ноутбук

10.01.2017 12:00
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C выставки СЕS-2017 украли уникальный ноутбук

В Лас-Вегасе произошел неприятный инцидент. С выставки CES-2017 неизвестными злоумышленниками был похищен панорамный трехэкранный ноутбук Project Valerie вместе с проектором Ariana, сообщает ИА "ВладТайм".
Представитель компании Razer, представившая инновационную разработку, Мин Лян Тан, выказал свое огромное недовольство случившимся. Ведь в руках воров оказались ценные результаты научных разработок нескольких последних лет. По этому поводу пришлось обратиться в полицию, которая уже занимается поискам украденного панорамного трехэкранного ноутбука. Вполне возможно, что инцидент был организован специально с целью промышленного шпионажа со стороны конкурентов Razer, список которых осталось определить и сузить до минимально правдоподобного перечня.



Теги: кража, ноутбук, выставка
 
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