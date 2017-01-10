Все рубрики раздела
- "Хаббл" заснял светящуюся черную дыру09:45
- Ученые определили возраст начала старости09:15
- SanDisk выпустила самую быструю в мире карту microSD13:30
- Ученые нашли самое "мокрое" место на Земле11:15
- На видеокадрах исследователей были зафиксированы НЛО: ученые считают, что нашли врата в параллельный мир21:32
- Nokia представила свой первый Android-смартфон16:30
- Представлен браслет-сабвуфер11:25
- В США создали графеновую "губку", которая в 10 раз прочнее стали10:25
- Разработана технология, увеличивающая емкость компакт-дисков в миллион раз17:10
- Представлен гибрид десктопа и планшета16:15
"Хаббл" заснял светящуюся черную дыру
С орбитального телескопа «Хаббл» астрономы получили фотографии светящейся черной дыры. По мнению некоторых ученых, она нарушает законы физики, сообщает ИА "ВладТайм".
Необычный космический объект находится в созвездии Девы. Обычно черные дыры очень трудно изучать, так как они практически ничего не излучают и скрыты за массой окружающей космической пыли. Найденный объект выделяется не только тем, что в отличие от «собратьев» активно светится, но и тем, что обладает «маленькой» массой (меньше миллиона масс Солнца). В этом отношении найденная светящаяся мини-черная дыра представляет собой промежуточное звено между обычными дырами и наблюдаемыми звездами с большой массой. Чтобы объяснить ее необычное поведение астрономам предстоит изучить очень много материалов, получаемых с «Хаббла», позволяющих выстроить все наблюдаемые эффекты в стройную научно-непротиворечивую картину мира.
Теги: свет, черная дыра, Hubble
- Кива - о тёмной боли Крыма
- "Светун, блин!" Путин прибыл в темный Крым
- Соцсети бурно отреагировали на погружение Крыма во тьму
- В фильм об убийстве Бандеры зовут голливудских звезд
- Россия увеличит зарплату боевикам-"контрактникам", добровольцы с казаками - за бортом, - ИС
- Украина "присоседится" к российскому обогащению урана
- С начала суток пророссийские боевики уже 8 раз обстреляли позиции ВСУ, применяли и тяжелое вооружение09:32
- В январе Кабмин намерен провести проверку использования средств, выделенных на восстановление Донбасса09:04
- Стали известны засекреченные данные по потерям боевиков и "ихтамнетов" на донбасском фронте08:52
- Бойцы "Грузинского легиона" передвинули линию разграничения на Луганщине на 2 км вперед, намерены в этом году освободить всю область от боевиков08:28
- Журналист высмеял торговлю наградами "Новороссии" в российском интернет-магазине08:13
- Штаб АТО сообщил о пятерых раненных украинских военных07:43
- За минувшие сутки боевики произвели 46 обстрелов позиций ВСУ на Донбассе07:26
- Захарченко мечтает о включении в состава "ДНР" территории всей Донецкой области и собирается продвигать это в Минске07:13
- Поклонники «ДНР»: Клоун Захарченко не радует, Россия унижает19:30
- Двое жителей Краматорска стали жертвами мошенников и лишились 50 000 гривен19:15
- В Украине сегодня стартует регистрация на пробное ВНО09:57
- "Хаббл" заснял светящуюся черную дыру09:45
- С начала суток пророссийские боевики уже 8 раз обстреляли позиции ВСУ, применяли и тяжелое вооружение09:32
- Увеличение минимальной зарплаты в Украине: кто это ощутит на себе (ИНФОГРАФИКА)09:23
- Ученые определили возраст начала старости09:15
- В январе Кабмин намерен провести проверку использования средств, выделенных на восстановление Донбасса09:04
- Стали известны засекреченные данные по потерям боевиков и "ихтамнетов" на донбасском фронте08:52
- Курса валют на сегодня, 10 января: доллар и евро стали дороже08:44
- Скільки сьогодні коштує пальне в Україні (середня ціна)08:36
- Бойцы "Грузинского легиона" передвинули линию разграничения на Луганщине на 2 км вперед, намерены в этом году освободить всю область от боевиков08:28
- Колбасные изделия с ядом: украинцев травят не один месяц22:30
- Экономический прогноз на три месяца18:13
- Не дороже денег. О чем стоит помнить, проклиная Савченко и Медведчука09:34
- В этом году подорожают свет, вода и газ, – эксперты08:15
- Ушлепков расстреляем первыми: Портнов выложил «запись Пашинского». ВИДЕО07:06
- Загадить всё: как РФ рвется в Арктику. Аналитика ИС06:57
- Ученые назвали продукт, который убивает вирусы, грибок и бактерии одновременно09:36
- Как снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рассказали специалисты14:29
- Коммунальный ад после крепких хозяйственников в Луганской области. ВИДЕО22:23
- Налоговики впервые придут к украинцам домой и заглянут в карман20:14
- Родителям погибшего запорожского воина пришло загадочное письмо
- Это конец: Байден везет в Киев списки «потрошителей» Майдана
- В Донецк возвращается "Ежовщина"
- Партизаны начали «мочить в сортире» боевиков «ДНР»
- Одесский астролог Влад Росс рассказал о будущем Крыма, Донбасса и Путина
- Тарифы 2017: Гройсман обрадовал украинцев
- Силы АТО ожидают серию массовых увольнений из ВСУ
- Украине нужно готовить армию к широкомасштабному наступлению Путина: "Запад не сможет помочь"
- Население «ЛНР» массово меняет гривны на российские рубли
- Жители «республик»: Мы становимся посмешиищем для укропов