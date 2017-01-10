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Архив - Наука и технологии

"Хаббл" заснял светящуюся черную дыру

10.01.2017 09:45
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"Хаббл" заснял светящуюся черную дыру

С орбитального телескопа «Хаббл» астрономы получили фотографии светящейся черной дыры. По мнению некоторых ученых, она нарушает законы физики, сообщает ИА "ВладТайм".
Необычный космический объект находится в созвездии Девы. Обычно черные дыры очень трудно изучать, так как они практически ничего не излучают и скрыты за массой окружающей космической пыли. Найденный объект выделяется не только тем, что в отличие от «собратьев» активно светится, но и тем, что обладает «маленькой» массой (меньше миллиона масс Солнца). В этом отношении найденная светящаяся мини-черная дыра представляет собой промежуточное звено между обычными дырами и наблюдаемыми звездами с большой массой. Чтобы объяснить ее необычное поведение астрономам предстоит изучить очень много материалов, получаемых с «Хаббла», позволяющих выстроить все наблюдаемые эффекты в стройную научно-непротиворечивую картину мира.



Теги: свет, черная дыра, Hubble
 
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