Пользователи находят в ноутбуках Apple "клады"

10.01.2017 10:30

Недавно в сети появились снимки, где были изображены компьютеры MacBook, внутри которых лежат монеты, сообщает ИА "ВладТайм".

Пользователи понятия не имели, откуда они там появились. Кто-то предположил, что монеты попали туда во время сборки.

Подобные случаи происходили и ранее. В 2010 году в одной и американских соцсетей появилась видеозапись, где мужчина интересовался, как в его гаджет могла попасть монета 1970 года. Спустя 3-4 года в сети появлялись другие аналогичные записи.



