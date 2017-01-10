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Пользователи находят в ноутбуках Apple "клады"
10.01.2017 10:30
Недавно в сети появились снимки, где были изображены компьютеры MacBook, внутри которых лежат монеты, сообщает ИА "ВладТайм".
Пользователи понятия не имели, откуда они там появились. Кто-то предположил, что монеты попали туда во время сборки.
Подобные случаи происходили и ранее. В 2010 году в одной и американских соцсетей появилась видеозапись, где мужчина интересовался, как в его гаджет могла попасть монета 1970 года. Спустя 3-4 года в сети появлялись другие аналогичные записи.
Теги: монета, находка, Macbook
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