Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Шесть украинских телеканалов "ушли" на другой спутник

10.01.2017 17:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Шесть украинских телеканалов "ушли" на другой спутник

Шесть телеканалов группы StarLightMedia меняют спутник АМОS-2 и будут транслироваться со спутникового ретранслятора АМОS-3 от израильского оператора Space-Communication Ltd, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Телеканалы СТБ, Новый канал, ICTV, M1, M2, QTV теперь будут транслироваться со спутника АМОS-3 в позиции 4 градуса западной долготы. По данным пресс-службы, переход был сделан из-за того, что спутник АМОS-2 завершает свой технический срок жизни. На осень 2016 был запланирован переход на другой спутник компании Space-Communication Ltd. - АМОS-6, но ракета Falkon-9, которая должна была вывести его на орбиту, взорвалась. В результате, было принято решение о переходе на АМОS-3.
Напомним, в декабре 2016 года группа 1+1 медиа подписала соглашение с SES S.A. (Euronext Paris и Люксембургская фондовая биржа) о переходе каналов украинского медиахолдинга на спутник ASTRA 4A в позиции 5 градусов восточной долготы. До этого каналы также транслировались через спутник АМОS-2.



Теги: Украина, спутниковое ТВ, телеканал
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх