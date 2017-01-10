Все рубрики раздела
- Шесть украинских телеканалов "ушли" на другой спутник17:15
- Британские ученые создали "шелковый" антибиотик13:15
- C выставки СЕS-2017 украли уникальный ноутбук12:00
- Пользователи находят в ноутбуках Apple "клады"10:30
- "Хаббл" заснял светящуюся черную дыру09:45
- Ученые определили возраст начала старости09:15
- SanDisk выпустила самую быструю в мире карту microSD13:30
- Ученые нашли самое "мокрое" место на Земле11:15
- На видеокадрах исследователей были зафиксированы НЛО: ученые считают, что нашли врата в параллельный мир21:32
- Nokia представила свой первый Android-смартфон16:30
Шесть украинских телеканалов "ушли" на другой спутник
Шесть телеканалов группы StarLightMedia меняют спутник АМОS-2 и будут транслироваться со спутникового ретранслятора АМОS-3 от израильского оператора Space-Communication Ltd, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Телеканалы СТБ, Новый канал, ICTV, M1, M2, QTV теперь будут транслироваться со спутника АМОS-3 в позиции 4 градуса западной долготы. По данным пресс-службы, переход был сделан из-за того, что спутник АМОS-2 завершает свой технический срок жизни. На осень 2016 был запланирован переход на другой спутник компании Space-Communication Ltd. - АМОS-6, но ракета Falkon-9, которая должна была вывести его на орбиту, взорвалась. В результате, было принято решение о переходе на АМОS-3.
Напомним, в декабре 2016 года группа 1+1 медиа подписала соглашение с SES S.A. (Euronext Paris и Люксембургская фондовая биржа) о переходе каналов украинского медиахолдинга на спутник ASTRA 4A в позиции 5 градусов восточной долготы. До этого каналы также транслировались через спутник АМОS-2.
Теги: Украина, спутниковое ТВ, телеканал
- Россияне незаконно подключили миллион украинцев к своему ТВ
- Ефремов: Сорос готовит в Украине переворот
- "Украину ждет военный переворот", - спикер "Правого сектора"
- Президент России: "Советов Януковичу я давать не собираюсь. И денег тоже"
- Волонтер Касьянов: "Если в ходе войны ситуация на фронте значительно ухудшится, у нас может появиться свой Наполеон"
- Российские СМИ пишут, что в Украине мог случиться государственный переворот
- С 1 января в Украине значительно упростили оформление наследства17:06
- Дело экс-регионала Ефремова будет рассматривать Старобельский суд17:03
- Пенсии и соцпособия людям, которые остались на оккупированном Донбассе, будут выплачены после полной деоккупации - Розенко16:41
- Стали известны потери российских "ихтамнетов" на Донбассе за прошедшую неделю16:28
- Процесс обмена пленными может замедлиться после публикации списков Савченко - мнение эксперта16:05
- На Донбасс для усмирения боевиков и запугивания местного населения завезли "кадыровцев" 15:56
- Представитель "ДНР" назвала неприемлемыми предложения Савченко по обмену пленными15:41
- После ухода россиян с Донбасса, мир ужаснется правде о преступлениях "защитников русского мира"15:32
- Боевики "ДНР" запросили на обмен Нелли Штепу15:14
- Переселенцы могут воспользоваться бесплатной правовой помощью специалистов Минюста14:59
- Шесть украинских телеканалов "ушли" на другой спутник17:15
- С 1 января в Украине значительно упростили оформление наследства17:06
- Дело экс-регионала Ефремова будет рассматривать Старобельский суд17:03
- Пенсии и соцпособия людям, которые остались на оккупированном Донбассе, будут выплачены после полной деоккупации - Розенко16:41
- Стали известны потери российских "ихтамнетов" на Донбассе за прошедшую неделю16:28
- В Киеве открылся "банк одежды" для нищих16:21
- Процесс обмена пленными может замедлиться после публикации списков Савченко - мнение эксперта16:05
- Названа дата премьеры третьего сезона сериала Твин Пикс16:00
- На Донбасс для усмирения боевиков и запугивания местного населения завезли "кадыровцев" 15:56
- Представитель "ДНР" назвала неприемлемыми предложения Савченко по обмену пленными15:41
- Колбасные изделия с ядом: украинцев травят не один месяц22:30
- Экономический прогноз на три месяца18:13
- Не дороже денег. О чем стоит помнить, проклиная Савченко и Медведчука09:34
- В этом году подорожают свет, вода и газ, – эксперты08:15
- Ушлепков расстреляем первыми: Портнов выложил «запись Пашинского». ВИДЕО07:06
- Загадить всё: как РФ рвется в Арктику. Аналитика ИС06:57
- Ученые назвали продукт, который убивает вирусы, грибок и бактерии одновременно09:36
- Как снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рассказали специалисты14:29
- Коммунальный ад после крепких хозяйственников в Луганской области. ВИДЕО22:23
- Налоговики впервые придут к украинцам домой и заглянут в карман20:14
- Это конец: Байден везет в Киев списки «потрошителей» Майдана
- Родителям погибшего запорожского воина пришло загадочное письмо
- В Донецк возвращается "Ежовщина"
- Партизаны начали «мочить в сортире» боевиков «ДНР»
- Одесский астролог Влад Росс рассказал о будущем Крыма, Донбасса и Путина
- Тарифы 2017: Гройсман обрадовал украинцев
- Население «ЛНР» массово меняет гривны на российские рубли
- Силы АТО ожидают серию массовых увольнений из ВСУ
- Слухи об Украине в израильском МИД неутешительны
- Жители «республик»: Мы становимся посмешиищем для укропов