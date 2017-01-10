Шесть украинских телеканалов "ушли" на другой спутник

10.01.2017 17:15

Шесть телеканалов группы StarLightMedia меняют спутник АМОS-2 и будут транслироваться со спутникового ретранслятора АМОS-3 от израильского оператора Space-Communication Ltd, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

Телеканалы СТБ, Новый канал, ICTV, M1, M2, QTV теперь будут транслироваться со спутника АМОS-3 в позиции 4 градуса западной долготы. По данным пресс-службы, переход был сделан из-за того, что спутник АМОS-2 завершает свой технический срок жизни. На осень 2016 был запланирован переход на другой спутник компании Space-Communication Ltd. - АМОS-6, но ракета Falkon-9, которая должна была вывести его на орбиту, взорвалась. В результате, было принято решение о переходе на АМОS-3.

Напомним, в декабре 2016 года группа 1+1 медиа подписала соглашение с SES S.A. (Euronext Paris и Люксембургская фондовая биржа) о переходе каналов украинского медиахолдинга на спутник ASTRA 4A в позиции 5 градусов восточной долготы. До этого каналы также транслировались через спутник АМОS-2.