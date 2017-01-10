Ученые определили возраст начала старости

10.01.2017 09:15

Специалисты из Нью-Йорка утверждают, что все люди начинают стареть только в 39 лет, сообщает replyua.net.

С наступлением этого возраста начинаются необратимые процессы в организме – нарушаются функции опорно-двигательного процесса, а также снижаются умственные способности. Кроме того, именно после 39 лет в организме резко сокращается выработка миелина. Это вещество является самой надежной защитой нервных клеток от старения. Когда уровень миелина начинает сокращаться, нарушаются когнитивные и физические способности у каждого человека. Также американские эксперты подчеркнули, что такое большое открытие позволит им разработать методику, позволяющие предотвратить процесс снижения активности миелина.

Изучение этого вещества может помочь в создании препаратов или же профилактических программ, которые позволят замедлить процессы старения.