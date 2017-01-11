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Архив - Наука и технологии

Искусственный интеллект выиграл покерный турнир

11.01.2017 11:10
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Искусственный интеллект выиграл покерный турнир

Программа DeepStack стала первой во всем мире, способной побить профессиональных игроков в покер. Эта система искусственного интеллекта разработана группой программистов из Университета Альберты, в сотрудничестве с двумя чешскими университетами, сообщает Новое время.
Для проверки программа сыграла против 33 игроков международного уровня, членов Международной федерации покера. Люди в основном были разгромлены. DeepStack победил в 2/3 игр, что, по словам разработчиков, явно не могло быть результатом случайного распределения. Если бы игра шла на деньги, люди остались бы ни с чем ближе к концу игры.
"Они не играли против топ-профи, так что нельзя сказать, что искусственный интеллект превзошел человечество", - отмечает профессор Томас Сандхольм, который участвовал в разработке системы DeepStack.
Отметим, что покер является очень сложной игрой для искусственного интеллекта, поскольку главным аспектом игры является психология. В покер играет обычно больше двух человек и такая задача усложняет расчеты вероятностей для нейронной сети. Тем не менее, программа DeepStack показала, что можно преодолеть разрыв между человеком и машиной даже в таких играх.



Теги: победа, искусственный интеллект, человек, покер
 
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