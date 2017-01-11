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Люк Скайуокер стал китайским гиббоном
Ученые обнаружили новый вид приматов в тропических лесах на юго-западе Китая и назвали белобровых гиббонов в честь главного героя "Звездных войн" - Люка Скайуокера, сообщает СТРАНА.ua.
Генетическое исследование подтвердило, что гиббоны-Скайуокеры сильно отличаются от собратьев и относятся к ранее неизвестному науке виду приматов.
Исследование группы зоологов опубликовано в журнале American Journal of Primatology. Новый вид приматов внешне напоминает белобровых гиббонов хулоков, обитающих в джунглях Азии, у которых не только белые брови, но и светлая борода.
Открытый учеными вид гиббонов отличается отсутствием бороды.
Доктор Сэм Тарвей из Зоологического общества Лондона, который принимал участие в исследовании, пояснил, что гиббоны были обнаружены в регионе, где численность многих животных стремительно сокращается из-за сужения ареала обитания и браконьерства. По оценке ученых, в Китае живут около 200 гиббонов нового вида. Популяция этих гиббонов есть также в Мьянме, но точное число особей, обитающих там, неизвестно. Ученые предупреждают, что новый вид гиббонов находится на грани уничтожения.
Теги: Китай, имя, обезьяна, Звездные войны
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