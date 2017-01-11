Пентагон успешно испытал стаю дронов-разведчиков (ВИДЕО)

11.01.2017 10:30

Минобороны США вместе с военно-морскими силами провело новые испытания миниатюрных беспилотников Perdix, сообщает znaj.ua.

Отмечается, что во время испытаний с трех истребителей Super Hornet запустили 103 дрона, которые потом объединились в стаю.

Предполагается, что стаи миниатюрных беспилотников значительно увеличат шансы успешной разведки защищенных объектов противника. Все дело в том, что системы противовоздушной обороны не в силах справиться с группами беспилотников, состоящих из нескольких сотен — несколько аппаратов прорвутся к цели и передадут данные.

В ходе испытаний дронов Perdix военные проверили их способность объединяться в группы, выбирать "главаря", распределять роли и заменять друг друга в случае потерь.

Со всеми тестами беспилотники успешно справились.

У беспилотников Perdix складывается переднее и заднее крыло. После запуска дроны низко пролетают над целью и передают на борт самолета разведданные.

Эти аппараты одноразовые. Удешевить конструкцию Perdix позволил пластиковый корпус, который печатается на 3D-принтере. В движение дрон привод компактный электромотор с толкающим воздушным винтом.

Сейчас Пентагон занят поиском компаний, которые бы взялись за масштабное серийное производство Perdix.