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Пентагон успешно испытал стаю дронов-разведчиков (ВИДЕО)
Минобороны США вместе с военно-морскими силами провело новые испытания миниатюрных беспилотников Perdix, сообщает znaj.ua.
Отмечается, что во время испытаний с трех истребителей Super Hornet запустили 103 дрона, которые потом объединились в стаю.
Предполагается, что стаи миниатюрных беспилотников значительно увеличат шансы успешной разведки защищенных объектов противника. Все дело в том, что системы противовоздушной обороны не в силах справиться с группами беспилотников, состоящих из нескольких сотен — несколько аппаратов прорвутся к цели и передадут данные.
В ходе испытаний дронов Perdix военные проверили их способность объединяться в группы, выбирать "главаря", распределять роли и заменять друг друга в случае потерь.
Со всеми тестами беспилотники успешно справились.
У беспилотников Perdix складывается переднее и заднее крыло. После запуска дроны низко пролетают над целью и передают на борт самолета разведданные.
Эти аппараты одноразовые. Удешевить конструкцию Perdix позволил пластиковый корпус, который печатается на 3D-принтере. В движение дрон привод компактный электромотор с толкающим воздушным винтом.
Сейчас Пентагон занят поиском компаний, которые бы взялись за масштабное серийное производство Perdix.
Теги: США, разведка, дрон
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