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В ProZorro запустили бота-"стукача"
11.01.2017 13:00
В ProZorro запустили бота, отслеживающего компании из "черного списка" АМКУ. Новый бот будет отслеживать и информировать заказчика в ProZorro, если компания-исполнитель находится в черном списке Антимонопольного комитета, сообщает Обозреватель.
Кроме отправки информации заказчику по электронной почте, планируется сообщить о нарушителях компаниям, которые проиграли в тендере. Такая информация может дать возможность участникам тендера обжаловать его результаты.
Отмечается, что за последний год компании из черного списка АМКУ выиграли на торгах ProZorro более 450 миллионов гривен. Наиболее активно такие соглашения проводились с октября по декабрь 2016 года.
Теги: Украина, Антимонопольный комитет, бот
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