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Архив - Наука и технологии

Марк Цукерберг заинтересовался телепатией

12.01.2017 16:50
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Марк Цукерберг заинтересовался телепатией

Основатель и генеральный директор Facebook Марк Цукерберг сообщил о планах компании разработать нейрокомпьютерные технологии, с помощью которых можно будет читать и передавать мысли, сообщает dailycomm.ru.
"Я думаю, однажды мы сможем общаться друг с другом, передавая мысли с помощью компьютерных технологий. Вы просто подумаете о чем-то, и ваши друзья смогут вас услышать", - отметил Цукерберг.
В настоящее время Facebook ищет специалистов в области работы с "нейровизуализацией" и "электрофизиологическими данными". На позицию инженера нейрокомпьютерных технологий требуется кандидат наук в нейробиологии, который готов работать над соответствующим проектом от начала до выхода конечного продукта в течение двух лет.
Разработкой технологий чтения мыслей займется подразделение Building 8, которым руководит Марк Шевийе, известный по созданию образовательной программы по прикладной нейробиологии для Университета Джонса Хопкинса (Johns Hopkins University).
На данный момент неизвестно, когда Facebook собирается воплотить в жизнь задуманное о чтении и передаче мыслей.



Теги: технология, Марк Цукерберг, телепатия
 
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