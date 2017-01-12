Опубликован список сайтов, ворующих данные банковских карт

12.01.2017 11:05

Украинская межбанковская ассоциация членов платежных систем ЕМА составила «черный список» фишинговых сайтов. В нем собрано 178 ресурсов, которые выманивали у украинцев их платежные реквизиты с января 2016 по январь текущего года. Большинство из этих сайтов уже не работают, однако несколько самых свежих все еще онлайн, сообщает AIN.UA.

Список обновляется каждый день в режиме онлайн. Источником для этого становятся результаты мониторинга, который проводят специалисты ЕМА и представители служб безопасности банков, а также заявления пользователей, пострадавших по вине фишинговых ресурсов. Заявление можно оставить на сайте EMA — указанный сайт подвергнут экспертной проверке и, если подозрения подтвердятся, он окажется в черном списке, а специалисты будут добиваться его закрытия.

Преимущественно фишинговые сайты выдают себя за онлайн-системы пополнения мобильных телефонов или переводов средств с карты на карту. Но есть и сервисы, которые маскируются под платежные сервисы известных компаний, например, xrates.ru выдает себя за сервис платежей «Ощадбанка», а фишинговый сайт popolnyasha.info выглядит как точная копия популярного сервиса Portmone (несколько десятков таких же клонов, в том числе portmone24.store, уже не работают).