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Разработан тест крови на продолжительность жизни
Тест, совместно разработанный американскими и швейцарскими учеными, поможет определить, как долго проживет человек, страдающий заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Процедура позволяет выявить содержание в крови элемента ТМАО, сообщает ИА "ВладТайм".
ТМАО – это молекула триметиламиноксида, которая образуется определенными бактериями желудочно-кишечного тракта. Ускоряет появление этих молекул рацион из яиц, молочных продуктов и мяса. Молекула опасна тем, что повышает риск тромбоза сосудов и нарушает кровоток. В эксперименте приняли участие 530 пациентов неотложной помощи из США и почти 1700 человек из Швейцарии, которые сделали коронарографию. Врачи наблюдали за всеми пациентами в течение 7 лет. Было установлено, что у людей с высоким уровнем содержания ТМАО в крови инфаркты, инсульты и смертельные случае возникали в 6 раз чаще, чем у тех людей, в чьей крови уровень ТМАО был меньше. При этом ученые учитывали все факторы – возраст, вес, вредные привычки и прочие. Результаты исследования опубликованы в научном журнале European Heart Journal. Таким образом, сделав тест на ТМАО, можно определить, сколько продлится жизнь больного человека – месяц, год или 7 лет. При этом ситуацию еще можно исправить, стоит лишь пересмотреть свой ежедневный рацион и исключить из него мясо, яйца и жирные молочные продукты. Кроме того, существуют лекарственные препараты, которые понижают уровень ТМАО в организме. Действовать нужно немедленно, рекомендуют ученые.
Теги: кровь, тест, продолжительность жизни
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