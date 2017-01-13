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Японские ученые впервые вырастили кишечник

13.01.2017 15:40
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Японские ученые впервые вырастили кишечник

Группа японских ученых впервые вырастила кишечник из эмбриональных стволовых клеток человека. Об этом рассказали в японском Национальном центре детского здоровья и развития, сообщает РЕН-ТВ.
При создании органа были использованы три вида белков. Кишечник длиной около сантиметра формируется примерно за один - два месяца. Он функционирует как настоящий, то есть поглощает питательные вещества и впитывает воду.
По мнению ученых, этот прорыв в будущем может помочь в борьбе с тяжелыми заболеваниями.



Теги: Япония, стволовые клетки, кишечник
 
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