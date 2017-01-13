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Ученые завязали молекулы кельтским узлом (ВИДЕО)

13.01.2017 09:31
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Ученые завязали молекулы кельтским узлом (ВИДЕО)

Дэвид Ли и его коллеги из Манчестерского университета создали самый сложный на сегодняшний день «молекулярный узел» – кельтский, который соединяет сразу три нити и содержит целых восемь их перекрещиваний. Об этом ученые рассказывают в статье, опубликованной журналом Science, сообщает Naked Science.
Для этого азотсодержащие хлорорганические молекулы погружались в раствор металлических солей, который стимулировал их самосборку в сложную структуру, содержащую в общей сложности 192 атома.
Математические расчеты показывают, что в природе может существовать порядка 6 млрд узлов, неважно, из каких нитей их связывать – из растительных волокон хлопка, из искусственной вискозы или даже из отдельных молекул. Такие «молекулярные узлы» должны стать важной частью наномашин и наноустройств будущего. Однако манипуляция отдельными молекулами настолько сложна, что до недавнего времени ученым удалось получить из них лишь самые простые узлы.



Теги: молекула, узел, атом
 
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