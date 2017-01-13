Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

В Иране обнаружены древнейшие рисунки на Земле

13.01.2017 09:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Иране обнаружены древнейшие рисунки на Земле

Образцы наскальной живописи, которые были обнаружены в окрестности иранского города Хомейн, возможно представляют самые древние художественные работы на земле. По некоторым оценкам их возраст может составлять от 30 до 45 тысяч лет, сообщает ИА "Свопи".
Множество изображений были открыты молодым иранским археологом Мохаммадом Насерифардом. По его мнению, он обнаружил настоящий тайник, который хранил большое количество рисунков. Они отображают представление о мире древних людей. В большом количестве представлены сцены охоты, различных животных, танцующих людей и древние боги. Кроме иранских ученых, артефакты были осмотрены группой исследователей из Нидерландов. Они подтвердили, что все находки имеют древнюю историю, однако более глубокий анализ может быть произведен только при помощи соответствующего оборудования. На данный момент к самым древним на планете наскальным изображениям относят рисунки в пещере Эль-Кастильо в Испании. По определению ученых их возраст составляет 40800 лет.



Теги: археология, Иран, наскальное изображение
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх