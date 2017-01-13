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В Иране обнаружены древнейшие рисунки на Земле
Образцы наскальной живописи, которые были обнаружены в окрестности иранского города Хомейн, возможно представляют самые древние художественные работы на земле. По некоторым оценкам их возраст может составлять от 30 до 45 тысяч лет, сообщает ИА "Свопи".
Множество изображений были открыты молодым иранским археологом Мохаммадом Насерифардом. По его мнению, он обнаружил настоящий тайник, который хранил большое количество рисунков. Они отображают представление о мире древних людей. В большом количестве представлены сцены охоты, различных животных, танцующих людей и древние боги. Кроме иранских ученых, артефакты были осмотрены группой исследователей из Нидерландов. Они подтвердили, что все находки имеют древнюю историю, однако более глубокий анализ может быть произведен только при помощи соответствующего оборудования. На данный момент к самым древним на планете наскальным изображениям относят рисунки в пещере Эль-Кастильо в Испании. По определению ученых их возраст составляет 40800 лет.
Теги: археология, Иран, наскальное изображение
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