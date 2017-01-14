"Дождь" решил заработать на запрете в Украине

14.01.2017 18:30

Телеканал "Дождь" запустил рекламу в Facebook, таргетированную на украинскую аудиторию, сообщает Апостроф.

В рекламном предложении говорится: «"Дождь" сейчас не показывают в Украине по телевизору. Смотрите нас в интернете. Действуют специальные цены на предоплату».

Ранее сообщалось, что Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания запретил телепровайдерам трансляцию "Дождя" из-за нарушений украинского законодательства, в частности, в эфире канал показывал карту, где Крым указывался как территория России, а также транслировалась российская реклама.