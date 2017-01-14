Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Ученые определили скорость броска гадюки

14.01.2017 10:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ученые определили скорость броска гадюки

Американские учёные из университета Калифорнии в Риверсайде выяснили, с какой скоростью нападает гадюка, сообщает ИА "Свопи".
Было установлено, что змея из семейства гадюковых способна выбрасывать голову перед укусом жертвы за 79 миллисекунд со скоростью до 100 километров в час. Голова змеи пролетает за это время до 16 сантиметров, ускоряя движение от 170 до 506 метров в секунду. Учёные использовали высокоскоростные инфракрасные объективы, которые способны делать до 500 кадров в секунду в 3D-формате, во время исследований в пустыне Мохаве. Эксперты изучали перемещение змей, охотившихся на американских кенгуровых прыгунов.



Теги: атака, скорость, гадюка
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх