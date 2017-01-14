Ученые определили скорость броска гадюки

14.01.2017 10:00

Американские учёные из университета Калифорнии в Риверсайде выяснили, с какой скоростью нападает гадюка, сообщает ИА "Свопи".

Было установлено, что змея из семейства гадюковых способна выбрасывать голову перед укусом жертвы за 79 миллисекунд со скоростью до 100 километров в час. Голова змеи пролетает за это время до 16 сантиметров, ускоряя движение от 170 до 506 метров в секунду. Учёные использовали высокоскоростные инфракрасные объективы, которые способны делать до 500 кадров в секунду в 3D-формате, во время исследований в пустыне Мохаве. Эксперты изучали перемещение змей, охотившихся на американских кенгуровых прыгунов.