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Ученые определили скорость броска гадюки
14.01.2017 10:00
Американские учёные из университета Калифорнии в Риверсайде выяснили, с какой скоростью нападает гадюка, сообщает ИА "Свопи".
Было установлено, что змея из семейства гадюковых способна выбрасывать голову перед укусом жертвы за 79 миллисекунд со скоростью до 100 километров в час. Голова змеи пролетает за это время до 16 сантиметров, ускоряя движение от 170 до 506 метров в секунду. Учёные использовали высокоскоростные инфракрасные объективы, которые способны делать до 500 кадров в секунду в 3D-формате, во время исследований в пустыне Мохаве. Эксперты изучали перемещение змей, охотившихся на американских кенгуровых прыгунов.
Теги: атака, скорость, гадюка
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