Многоразовая ракета Falcon 9 успешно вывела на орбиту 10 спутников (ВИДЕО)

15.01.2017 09:50

SpaceX провела успешный запуск ракеты Falcon 9: десять спутников выведены на орбиту, а нижняя ступень ракеты приземлилась на платформу в Тихом океане, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

Компания SpaceX предпринимателя-новатора Илона Маска успешно запустила ракету Falcon 9, которая вывела на орбиту 10 спутников связи для компании Iridium.

Запуск состоялся в 19:54 по киевскому времени с базы ВВС Ванденберг в Калифорнии и стал первым успехом Falcon 9 после взрыва ракеты в сентябре 2016 года.

Выведенные на орбиту спутники являются первыми в серии запусков, запланированных для обновления глобальной коммуникационной сети Iridium. Проект стоимостью $3 млрд нацелен направить 81 спутников на околоземную орбиту в ближайшие месяцы.

Нижняя ступень ракеты успешно совершила посадку на платформу в Тихом океане.