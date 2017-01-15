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Многоразовая ракета Falcon 9 успешно вывела на орбиту 10 спутников (ВИДЕО)

15.01.2017 09:50
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Многоразовая ракета Falcon 9 успешно вывела на орбиту 10 спутников (ВИДЕО)

SpaceX провела успешный запуск ракеты Falcon 9: десять спутников выведены на орбиту, а нижняя ступень ракеты приземлилась на платформу в Тихом океане, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Компания SpaceX предпринимателя-новатора Илона Маска успешно запустила ракету Falcon 9, которая вывела на орбиту 10 спутников связи для компании Iridium.
Запуск состоялся в 19:54 по киевскому времени с базы ВВС Ванденберг в Калифорнии и стал первым успехом Falcon 9 после взрыва ракеты в сентябре 2016 года.
Выведенные на орбиту спутники являются первыми в серии запусков, запланированных для обновления глобальной коммуникационной сети Iridium. Проект стоимостью $3 млрд нацелен направить 81 спутников на околоземную орбиту в ближайшие месяцы.
Нижняя ступень ракеты успешно совершила посадку на платформу в Тихом океане.



Теги: запуск, успех, SpaceX
 
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