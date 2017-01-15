В американском театре засняли призрак умершей певицы

15.01.2017 15:10

Исследователи паранормальных явлений засняли легендарный призрак певицы Евы Грей в городском театре Биддефорда, сообщает портал Новости планеты.

Городской театр Биддефорда, построенный еще в конце 1800 году, более 100 лет известен живущим в нем призраком. 30 октября 1904 года в театре от сердечной недостаточности скончалась молодая 33-летняя певица Ева Грей, после исполнения песни «Прощай, малышка, прощай». С тех пор приведение певицы разгуливает по театру.

Фото, с запечатленным призраком девушки в белом платье, поднимающимся по лестнице, было сделано в конце декабря 2016 года с помощью специализированных инфракрасных камер. Тогда охотники за приведениями более 4-х часов слонялись по театру в надежде запечатлеть дух легендарной певицы, что им все же это удалось. 12 января 2017 года специалисты поделились информацией о своем исследовании на странице Facebook.



