Министерство образования Турции усомнилось в теории Дарвина

16.01.2017 14:15

Теорию эволюции Чарльза Дарвина Министерство образования Турции исключило из школьной программы по биологии, сообщает портал «КОММЕНТАРИИ:».

Из учебника для 4-х классов убрали главу «Зарождение жизни и эволюция», в основе которой лежит теория Дарвина о происхождении видов путем естественного отбора. Вместо этого вводится глава «Живые существа и окружающая среда».

«Мы будем следовать за тем, что доказано и чему учит наука. Все остальное требует обсуждений», - заявила Министр образования Турции Исмет Йылмаз.