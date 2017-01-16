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Министерство образования Турции усомнилось в теории Дарвина

16.01.2017 14:15
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Министерство образования Турции усомнилось в теории Дарвина

Теорию эволюции Чарльза Дарвина Министерство образования Турции исключило из школьной программы по биологии, сообщает портал «КОММЕНТАРИИ:».
Из  учебника для 4-х классов убрали  главу  «Зарождение жизни и эволюция», в основе которой лежит теория Дарвина о происхождении видов путем естественного отбора. Вместо этого вводится глава «Живые существа и окружающая среда».
«Мы будем следовать за тем, что доказано и чему учит наука. Все остальное требует обсуждений», - заявила Министр образования Турции Исмет Йылмаз.



Теги: Турция, школа, Дарвин, программа, теория
 
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