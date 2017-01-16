Panasonic испытывает роботов-"чернорабочих" (ВИДЕО)

16.01.2017 16:15

Компания Panasonic уже запустила своих роботов Hospi (R) в четырех больницах Японии, а теперь они появятся в Международном аэропорту Нарита и находящемуся неподалёку отеле ANA Crowne Plaza. Целью испытаний является развитие новых "навыков" у роботов, сообщает Tehnot.com.

Hospi (R) может ориентироваться в пространстве без специальных меток на стенах и магнитных лет. Для этого он использует карты помещений, загруженные в его память, а датчики позволяют избегать препятствий.

Робот будет проходить «тест-драйв» 13 по 18 января в отеле, где будет развозить воду в холле. Для этого робот оснащён встроенным мини-холодильником. А с 23 по 27 января роботы будут эксплуатироваться в аэропорту, помогая сотрудникам убирать грязную посуду со столиков в бизнес-залах. При этом он будет только помогать, полностью заменить людей робот пока не может.