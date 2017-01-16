Все рубрики раздела
- Медики назвали болезнь – главную причину смерти женщин в 21 веке17:35
- Житель Казахстана усовершенствовал шахматы16:45
- Panasonic испытывает роботов-"чернорабочих" (ВИДЕО)16:15
- В Китае появилась собственная SpaceX16:00
- Названы самые популярные в сети пароли15:45
- Какой день в 2017 году будет самым депрессивным, выяснили ученые15:02
- Министерство образования Турции усомнилось в теории Дарвина14:15
- Украденный экспонат CES 2017 засветился на китайском интернет-аукционе14:00
- Создан мини-огнетушитель для смартфонов13:30
- Уфологи обнаружили на Марсе "инопланетного воина"12:00
Panasonic испытывает роботов-"чернорабочих" (ВИДЕО)
Компания Panasonic уже запустила своих роботов Hospi (R) в четырех больницах Японии, а теперь они появятся в Международном аэропорту Нарита и находящемуся неподалёку отеле ANA Crowne Plaza. Целью испытаний является развитие новых "навыков" у роботов, сообщает Tehnot.com.
Hospi (R) может ориентироваться в пространстве без специальных меток на стенах и магнитных лет. Для этого он использует карты помещений, загруженные в его память, а датчики позволяют избегать препятствий.
Робот будет проходить «тест-драйв» 13 по 18 января в отеле, где будет развозить воду в холле. Для этого робот оснащён встроенным мини-холодильником. А с 23 по 27 января роботы будут эксплуатироваться в аэропорту, помогая сотрудникам убирать грязную посуду со столиков в бизнес-залах. При этом он будет только помогать, полностью заменить людей робот пока не может.
Теги: аэропорт, робот, отель, испытания, Panasonic
- Евро-2012: Донецк дает гарантии
- В новом терминале донецкого аэропорта завершили базовое тестирование
- Знакомьтесь: снеговик третьего тысячелетия!
- Мэр Донецка недоволен реконструкцией гостиницы "Украина"
- Колесников рассказал, что "светит" аэропорту "Донецк"
- Председатель Донецкого облсовета проверил готовность аэропорта к Евро-2012
- Очевидцы: На КПВВ «Майорское» «зависло» около 350-ти человек и 100 машин17:20
- "Вбив наповал": Сурков розповів ватажкам "Л/ДНР" про плани Кремля16:28
- В Новоазовске оккупанты устроили массовую драку – 20 боевиков в больнице.13:00
- На Луганщине задержали грузовик с 10-ю тоннами контрабандных орехов12:45
- СБУ ликвидировала в Донецкой области агентурную сеть "ДНР"12:35
- В Красногоровке раскрыли агентурную сеть боевиков "ДНР"11:20
- На Луганщине один город и три поселка попали под огонь 120-мм минометов11:15
- Освобожденная Старогнатовка: аптеки нет, воды нет, отопления нет, работы нет21:45
- На Левобережье Мариуполя в авто перевернулся пьяный мариуполец20:45
- Изменения в начислении пенсий с 1 января18:15
- Очевидцы: На КПВВ «Майорское» «зависло» около 350-ти человек и 100 машин17:20
- У Меркель відреагували на критику Трампа17:10
- Мужчину выбросили из поезда на ходу: первые подробности16:55
- Житель Казахстана усовершенствовал шахматы16:45
- Кремль в печали из-за плохих новостей от Трампа16:39
- "Вбив наповал": Сурков розповів ватажкам "Л/ДНР" про плани Кремля16:28
- В Минске собралась на встрече контактная группа по Донбассу16:18
- Panasonic испытывает роботов-"чернорабочих" (ВИДЕО)16:15
- В Китае появилась собственная SpaceX16:00
- Названы самые популярные в сети пароли15:45
- Какой день в 2017 году будет самым депрессивным, выяснили ученые15:02
- Специалисты назвали возраст, до которого мужчины ведут себя как дети11:24
- Плоди шипшини замість дорогих ліків08:45
- Що робити, якщо заклало вуха08:10
- 8 секретов здоровых взаимоотношений с родителями07:50
- Советы автомобилисту: возможно, это спасет вашу жизнь07:05
- Брачный гороскоп: кому в 2017 году суждено сыграть свадьбу06:48
- Мотузяник рассказал подробности предстоящей инспекции российских военных частей в Ростовской области14:10
- Секс является лучшим спортом, превышающим по своей полезности занятия в тренажерном зале - ученые07:32
- Зеленые яблоки помогают бороться с преждевременным старением и не только20:46
- В зоне АТО произошел переломный момент в пользу Украины, начинается финальное освобождение Донбасса от российских оккупантов
- Украинцев заставят составлять декларации
- Боец из Донецкой области взял в плен 8 боевиков "ДНР" (ВИДЕО)
- Возвращение Донбасса - одно из условий выживания Украины
- Очередной "сюрприз" от правительства или Как переселенцам-пенсионерам пройти идентификацию в Ощадбанке
- О механизмах выплаты пенсий жителям ОРДЛО идут разговоры, а переселенцев будут отслеживать
- Румыния. Еще одна страна, которая уходит в отрыв от Украины
- Отказаться от угля, запретить переход линии разграничения - Жебривский высказался по поводу полной блокады "ЛДНР"
- В "ДНР" пытают и убивают владельцев копанок, даже бандиты в шоке
- "Власти ДНР" "выколачивают" долги населения перед украинскими банками