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Создан мини-огнетушитель для смартфонов

16.01.2017 13:30
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Создан мини-огнетушитель для смартфонов

Ученые Стэнфордского университета разработали мини-огнетушитель, предназначенный для аккумуляторов смартфонов. Устройство позволяет избежать взрыва, или же возгорания гаджетов, сообщает Корреспондент.net.
Как отметили создатели, подтолкнули их к созданию огнетушителя многочисленные инциденты с нашумевшим смартфоном Samsung Galaxy Note 7. Как отмечается, случаи возгорания батарей возникали из-за их компактных размеров в сочетании с внушительной емкостью. Нагрев аккумулятора, в свою очередь, провоцировал возгорание жидкости-электролита.
Примечательно, что огнетушители не нужно будет носить с собой отдельно, ожидается, что их смогут встроить в гаджеты. Также предполагается, что устройства будут срабатывать через 0,5 секунды после появления огня.
Как полагают ученые, их изобретение будет актуально не только для мобильных устройств (как смартфоны или планшеты), но также для электрокаров, и даже самолетов.



Теги: смартфон, возгорание, огнетушитель
 
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