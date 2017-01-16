Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Уфологи обнаружили на Марсе "инопланетного воина"12:00
- Частная компания собрала $45 млн для полета на Луну11:45
- Специалисты назвали возраст, до которого мужчины ведут себя как дети11:24
- В Китае создали самый мощный в мире ультрафиолетовый лазер11:00
- 8 секретов здоровых взаимоотношений с родителями07:50
- В американском театре засняли призрак умершей певицы15:10
- Безопасность WhatsApp оказалась мифом10:55
- Многоразовая ракета Falcon 9 успешно вывела на орбиту 10 спутников (ВИДЕО)09:50
- Это удивило даже уфологов - НЛО прячутся в снежном вихре (ВИДЕО)21:29
- "Дождь" решил заработать на запрете в Украине18:30
Уфологи обнаружили на Марсе "инопланетного воина"
16.01.2017 12:00
NASA опубликовало новые снимки поверхности Марса, после изучения которых уфологи забили тревогу. Они обнаружили "инопланетного воина", который собирается уничтожить марсоход, сообщает ИА "Свопи".
Просмотрев снимки, скептики сделали заключение, что это всего лишь камень. Однако уфологи уверены в том, что это живой объект. Они также утверждают, что воин, обнаруженный на Марсе, обладает скафандром и оружием, которые не похоже на земное.
Теги: инопланетянин, Марс, воин, Curiosity
Читайте также:
- В Новоазовске оккупанты устроили массовую драку – 20 боевиков в больнице.13:00
- На Луганщине задержали грузовик с 10-ю тоннами контрабандных орехов12:45
- СБУ ликвидировала в Донецкой области агентурную сеть "ДНР"12:35
- В Красногоровке раскрыли агентурную сеть боевиков "ДНР"11:20
- На Луганщине один город и три поселка попали под огонь 120-мм минометов11:15
- Освобожденная Старогнатовка: аптеки нет, воды нет, отопления нет, работы нет21:45
- На Левобережье Мариуполя в авто перевернулся пьяный мариуполец20:45
- Изменения в начислении пенсий с 1 января18:15
- В Святогорске для детей-сирот закупали продукты по суперзавышенным ценам16:50
- Рева: Для выплат пенсий жителям оккупированного Донбасса ежегодно нужно 30 млрд гривен15:50
- В Новоазовске оккупанты устроили массовую драку – 20 боевиков в больнице.13:00
- На Луганщине задержали грузовик с 10-ю тоннами контрабандных орехов12:45
- СБУ ликвидировала в Донецкой области агентурную сеть "ДНР"12:35
- Байден рассказал о судьбе антироссийских санкций12:20
- МВФ потребовал повысить пенсионный возраст украинцев12:10
- Уфологи обнаружили на Марсе "инопланетного воина"12:00
- Частная компания собрала $45 млн для полета на Луну11:45
- Для выхода на уровень 90-х годов Украине понадобится 45 лет11:35
- Специалисты назвали возраст, до которого мужчины ведут себя как дети11:24
- В Красногоровке раскрыли агентурную сеть боевиков "ДНР"11:20
- Специалисты назвали возраст, до которого мужчины ведут себя как дети11:24
- Плоди шипшини замість дорогих ліків08:45
- Що робити, якщо заклало вуха08:10
- 8 секретов здоровых взаимоотношений с родителями07:50
- Советы автомобилисту: возможно, это спасет вашу жизнь07:05
- Брачный гороскоп: кому в 2017 году суждено сыграть свадьбу06:48
- Мотузяник рассказал подробности предстоящей инспекции российских военных частей в Ростовской области14:10
- Секс является лучшим спортом, превышающим по своей полезности занятия в тренажерном зале - ученые07:32
- Зеленые яблоки помогают бороться с преждевременным старением и не только20:46
- Стресс и киви - ученые нашли взаимосвязь19:41
- В зоне АТО произошел переломный момент в пользу Украины, начинается финальное освобождение Донбасса от российских оккупантов
- Боец из Донецкой области взял в плен 8 боевиков "ДНР" (ВИДЕО)
- Возвращение Донбасса - одно из условий выживания Украины
- Украинцев заставят составлять декларации
- О механизмах выплаты пенсий жителям ОРДЛО идут разговоры, а переселенцев будут отслеживать
- Румыния. Еще одна страна, которая уходит в отрыв от Украины
- Очередной "сюрприз" от правительства или Как переселенцам-пенсионерам пройти идентификацию в Ощадбанке
- Отказаться от угля, запретить переход линии разграничения - Жебривский высказался по поводу полной блокады "ЛДНР"
- В "ДНР" пытают и убивают владельцев копанок, даже бандиты в шоке
- "Власти ДНР" "выколачивают" долги населения перед украинскими банками