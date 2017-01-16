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Архив - Наука и технологии

Уфологи обнаружили на Марсе "инопланетного воина"

16.01.2017 12:00
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Уфологи обнаружили на Марсе "инопланетного воина"

NASA опубликовало новые снимки поверхности Марса, после изучения которых уфологи забили тревогу. Они обнаружили "инопланетного воина", который собирается уничтожить марсоход, сообщает ИА "Свопи".
Просмотрев снимки, скептики сделали заключение, что это всего лишь камень. Однако уфологи уверены в том, что это живой объект. Они также утверждают, что воин, обнаруженный на Марсе, обладает скафандром и оружием, которые не похоже на земное.



Теги: инопланетянин, Марс, воин, Curiosity
 
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