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Архив - Наука и технологии

Украденный экспонат CES 2017 засветился на китайском интернет-аукционе

16.01.2017 14:00
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Украденный экспонат CES 2017 засветился на китайском интернет-аукционе

Ноутбук Razer Valerie, похищенный в рамках последнего дня выставки CES 2017, неожиданно обнаружился на площадке интернет-магазина Taobao.com с ценой в 150 000 юаней, сообщает Grifonsoft.ru.
Впрочем, в скором времени его из продажи удалили. Была ли это шутка или бандит действительно хотел сбыть украденное, неизвестно.
Razer Project Valerie - первые в мире ноутбуки с тремя экранами. Руководство компании опасается, что устройства будут использованы конкурентами для создания аналогичных моделей.



Теги: Китай, кража, ноутбук, интернет-магазин
 
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