Украденный экспонат CES 2017 засветился на китайском интернет-аукционе

16.01.2017 14:00

Ноутбук Razer Valerie, похищенный в рамках последнего дня выставки CES 2017, неожиданно обнаружился на площадке интернет-магазина Taobao.com с ценой в 150 000 юаней, сообщает Grifonsoft.ru.

Впрочем, в скором времени его из продажи удалили. Была ли это шутка или бандит действительно хотел сбыть украденное, неизвестно.

Razer Project Valerie - первые в мире ноутбуки с тремя экранами. Руководство компании опасается, что устройства будут использованы конкурентами для создания аналогичных моделей.