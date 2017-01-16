В Китае появилась собственная SpaceX

16.01.2017 16:00

Пекинская компания космической науки и техники "Ланьцзянь" подписала с датской компанией Gomspace соглашение о запуске датских спутников, сообщает ukranews.com.

В соответствии с соглашением компания "Ланьцзянь" в 2018 году при помощи ракеты-носителя LandSpace-1 запустит спутники датской компании Gomspace.

Компания "Ланьцзянь" первой из частных предприятий Китая начала заниматься разработкой ракеты-носителя и предоставлять международные услуги по коммерческим запускам.