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Архив - Наука и технологии

В Китае создали самый мощный в мире ультрафиолетовый лазер

16.01.2017 11:00
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В Китае создали самый мощный в мире ультрафиолетовый лазер

Ученые из Китая построили самый мощный в мире лазер на свободных электронах, который способен генерировать ультрафиолетовое излучение, сообщает ИА "ВладТайм".
Авторами разработки являются участники Академии наук Китая. установка способна генерировать импульсы в 140 трлн фотонов на каждую пикосекунду, что делает получаемое ультрафиолетовое излучение самым ярким в мире.
Данный лазер на 90% состоит из деталей и комплектующих, созданных в КНР. Устройство найдет широкое применение в самых различных научных сферах, в том числе в области химии и физики.



Теги: Китай, лазер, ультрафиолет
 
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