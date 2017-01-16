В Китае создали самый мощный в мире ультрафиолетовый лазер

16.01.2017 11:00

Ученые из Китая построили самый мощный в мире лазер на свободных электронах, который способен генерировать ультрафиолетовое излучение, сообщает ИА "ВладТайм".

Авторами разработки являются участники Академии наук Китая. установка способна генерировать импульсы в 140 трлн фотонов на каждую пикосекунду, что делает получаемое ультрафиолетовое излучение самым ярким в мире.

Данный лазер на 90% состоит из деталей и комплектующих, созданных в КНР. Устройство найдет широкое применение в самых различных научных сферах, в том числе в области химии и физики.