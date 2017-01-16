Житель Казахстана усовершенствовал шахматы

16.01.2017 16:45

Шахматист из Казахстана Александр Кочергин разработал и запатентовал новую версию шахмат, увеличив размер игрового поля и усложнив игру дополнительными фигурами: принцем и принцессой, сообщает znaj.ua.

В версии Кочергина шахматная доска поделена на сто клеток, а число фигур увеличено до 40, вместо традиционных 32. Кроме того, после смерти короля конец игры не наступает, а "трон" переходит принцу или принцессе.

"Игра абсолютно новая. Нет ни тактики, ни стратегии", — отметил казахстанец.