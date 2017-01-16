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Житель Казахстана усовершенствовал шахматы

16.01.2017 16:45
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Житель Казахстана усовершенствовал шахматы

Шахматист из Казахстана Александр Кочергин разработал и запатентовал новую версию шахмат, увеличив размер игрового поля и усложнив игру дополнительными фигурами: принцем и принцессой, сообщает znaj.ua.
В версии Кочергина шахматная доска поделена на сто клеток, а число фигур увеличено до 40, вместо традиционных 32. Кроме того, после смерти короля конец игры не наступает, а "трон" переходит принцу или принцессе.
"Игра абсолютно новая. Нет ни тактики, ни стратегии", — отметил казахстанец.



Теги: Казахстан, патент, шахматы
 
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