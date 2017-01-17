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ПриватБанк запускает во Львове оплату проезда смартфоном
Приватбанк анонсировал запуск пилотного проекта по оплате за проезд с помощью смартфона во Львове на маршруте трамвая №8. В частности, пассажиры смогут ездить с электронными билетами на этом маршруте уже с 18 января, сообщает gagadget.com.
По словам представителя банка, технология не требует установки считывателей карт или другого оборудования. Пользователю достаточно открыть приложение Privat24 на устройстве и просканировать QR-код на стикере в трамвае или на остановке транспорта. Во время поездки оплаченный билет нужно «закомпостировать» прямо на смартфоне и предъявить кондуктору или контролеру.
Сервис электронных билетов может быть запущен в любом украинском городе буквально за несколько дней. Для этого транспортному предприятию необходимо разместить стикеры с QR-кодом в салоне или на остановках транспорта, а также провести тренинги для контролеров по использованию нового вида билетов.
Напомним, что сегодня Верховная Рада Украины приняла закон, разрешающий использовать электронные билеты в городском транспорте.
Теги: смартфон, трамвай, ПриватБанк, оплата
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