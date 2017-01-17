Украинская аудитория ВКонтаке достигла рекордной величины

17.01.2017 14:20

Количество пользователей социальной сети ВКонтаке в Украине достигло отметки 15 миллионов за сутки, сообщает РБК-Украина.

О новом рекорде сообщил пресс-секретарь ВКонтакте Влад Леготкин, ссылаясь на данные Liveinternet за декабрь 2016 и январь 2017 года.

"Отдельные масс-медиа целый год пугали заголовками, будто VK теряет популярность в Украине. Однако за последний год мы выросли еще на один миллион, а в январе уверенно повышаем рекордную отметку", - сказал он. По данным Леготкина, в январе 2014 года среднесуточное количество уникальных посетителей ВКонтакте с Украины было на уровне 12 миллионов. С каждым годом эта цифра регулярно увеличивалась на один миллион.



