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Умер последний человек, побывавший на Луне
17.01.2017 09:30
Умер астронавт Юджин Сернан, командир Аполлона-17 и последний человек, ступивший на Луну, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Сернан умер в возрасте 82 лет. "Он запомнился не только своими достижениями с ВМС США и NASA, но желанием вдохновить студентов "мечтать и исследовать", - говорится в сообщении на сайте NASA.
Сернан побывал в космосе трижды. В 1966 году был вторым пилотом корабля Джемини-9, в 1969 - пилотом Аполлона-10, затем командовал миссией Аполлона-17.
В 1972 году корабль Аполлон-17 осуществил 11-й и последний полет в рамках программы.
Теги: Луна, космический корабль, человек
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