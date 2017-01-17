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В австралийском аквариуме акула совершила "непорочное зачатие"
В Австралии самка зебровой акулы по имени Леони, прожив 4 года в отдельном аквариуме без партнера, в 2016 году трижды произвела на свет здоровое потомство, сообщает Обозреватель.
Это событие привлекло внимание австралийсккого профессора Кристин Даджен из Университета Квинсленда в Брисбене. Для начала ей необходимо было убедиться, что Леони не хранила тем или иным образом сперму своего партнера, с которым ее разлучили в 2012 году. Однако анализ ДНК показал, что у детей были лишь гены самки, после чего стало понятно, что акула, вероятно, совершила бесполое размножение, или агамогенез.
Некоторые виды позвоночных обладают способностью к бесполому воспроизводству, даже если они обычно размножаются половым путем. Такими животными являются некоторые акулы, индейки, комодские вараны, змеи и скаты. Но что делает случай Леони особенно редким, так это то обстоятельство, что бесполое размножение обычно имеет тенденцию возникать у особей, никогда не осуществлявших связь с мужчинами, а наша героиня уже многократно становилась матерью. Лишь два официально зарегистрированных случая опровергали это обстоятельство, один раз со скатом, а второй — с удавом.
Теги: Австралия, акула, размножение, аквариум
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