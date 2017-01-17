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В Осло запретили дизельные автомобили

17.01.2017 11:10
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В Осло запретили дизельные автомобили

Власти Осло пошли на беспрецедентную меру, призванную улучшить экологическую ситуацию в городе. В норвежской столице водителям запретили выезжать в центр города на автомобилях, оборудованных дизельными двигателями, сообщает интернет-обозрение Главное.
Временный запрет будет действовать с 6 утра до 22 вечера. Столь радикальную меру местные власти объясняют слишком высоким содержанием вредных веществ в атмосфере, что может негативно отразиться на здоровье детей, пожилых людей и астматиков.
Полиция Осло будет строго следить за соблюдением запрета, а размер штрафа составит 1500 норвежских крон. При этом ограничение не коснется дизель-гибридных легковушек, машин экстренных служб, общественного транспорта, а также коммерческих грузовиков, обслуживающих городскую инфраструктуру. Как долго продлиться такой запрет, пока не сообщается - возможно, ограничения снимут в конце нынешней недели.
"Запрет дизельных автомобилей является радикальной мерой, но эта мера необходима для того, чтобы сохранить здоровье жителей города", объясняет Герд Хьервен, исполняющий обязанности главы Департамента охраны окружающей среды в Осло.
Городские власти просят жителей искать альтернативные способы передвижения, пользоваться общественным транспортом или кооперироваться с близкими и друзьями, чьи автомобили не попадают под запрет.



Теги: Осло, запрет, дизельный двигатель
 
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