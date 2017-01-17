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В Украине появился первый ребенок от трех родителей
В Украине родился первый ребенок после пронуклеарного переноса ядер или методом "от трех родителей". Об этом сообщил директор клиники "Надия" Валерий Зукин, передает ТСН.
Этот ребенок стал первым в мире младенцем, родившимся после пронуклеарного переноса ядер в уже оплодотворенных одноклеточных эмбрионах, до этого проводился перенос только в неоплодотворенных яйцеклетках.
"С помощью пронуклеарного переноса ядер 34-летняя женщина с бесплодием в течение 15 лет смогла родить здорового генетически "своего родного" ребенка... В начале января родился "наш" ребенок", - рассказал глава клиники.
Суть метода заключается в том, что пациентке был проведен перенос ядер ее и ее мужа в донорскую яйцеклетку, которая в свою очередь была лишена ядра.
"В результате была получена "реконструированная" яйцеклетка, имевшая генетический набор ядерной ДНК от матери и отца (примерно 25 тыс. генов) и цитоплазматическую ДНК от донора (37 генов), то есть ребенок имеет "трех родителей". Наличие ДНК от трех человек было подтверждено при обследовании ребенка во время беременности в лабораториях Украины и Германии. Рождение ребенка после этого метода лечения зарегистрировано впервые в мире", - подчеркнул Зукин.
Теги: Украина, ребенок, оплодотворение, родители
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