В Украине появился первый ребенок от трех родителей

17.01.2017 15:20

В Украине родился первый ребенок после пронуклеарного переноса ядер или методом "от трех родителей". Об этом сообщил директор клиники "Надия" Валерий Зукин, передает ТСН.

Этот ребенок стал первым в мире младенцем, родившимся после пронуклеарного переноса ядер в уже оплодотворенных одноклеточных эмбрионах, до этого проводился перенос только в неоплодотворенных яйцеклетках.

"С помощью пронуклеарного переноса ядер 34-летняя женщина с бесплодием в течение 15 лет смогла родить здорового генетически "своего родного" ребенка... В начале января родился "наш" ребенок", - рассказал глава клиники.

Суть метода заключается в том, что пациентке был проведен перенос ядер ее и ее мужа в донорскую яйцеклетку, которая в свою очередь была лишена ядра.

"В результате была получена "реконструированная" яйцеклетка, имевшая генетический набор ядерной ДНК от матери и отца (примерно 25 тыс. генов) и цитоплазматическую ДНК от донора (37 генов), то есть ребенок имеет "трех родителей". Наличие ДНК от трех человек было подтверждено при обследовании ребенка во время беременности в лабораториях Украины и Германии. Рождение ребенка после этого метода лечения зарегистрировано впервые в мире", - подчеркнул Зукин.



