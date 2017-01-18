В Швейцарии представлены сверхлегкие часы из графена

18.01.2017 10:30

В рамках выставки Salon International De La Haute Horlogerie, проходившей недавно в Женеве, Швейцария, компания Richard Mille, выпускающая высококачественные часы под торговой маркой McLaren F1, представила новый сверхлегкий механический хронограф RM 50-03, корпус и механизм которого изготовлен из графенового материала и вес которого равен всего 40 граммам, сообщает Український телекомунікаційний портал.

А данное достижение стало возможным благодаря сотрудничеству специалистов компании Richard Mille с учеными из Манчестерского университета, научного учреждения, в стенах которого работают первооткрыватели графена Андрей Гейм и Константин Новоселов, получившие в свое время за это Нобелевскую премию в области физики.

Подавляющее большинство деталей механизма и корпуса часов RM 50-03 изготовлено из уникального композитного материала Graph TPT, в основе которого, как можно понять из всего вышесказанного, лежит графен.

Этот материал весит гораздо меньше металлов и сплавов, традиционно используемых в часовом деле, однако его прочность и износостойкость не ни в чем уступает аналогичным параметрам вышеупомянутых металлических соединений.

Помимо корпуса и механизма часов RM 50-03, графен использован и в материале, из которого изготовлен браслет этих часов. Графен, введенный в состав традиционного полимерного резинового материала увеличил прочность, эластичность и, также как и в предыдущем случае, уменьшил вес изделия.