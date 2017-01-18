В США разработан картонный беспилотник

18.01.2017 10:00

В скором времени может быть запущен в массовую эксплуатацию новый вид дронов, которые будут одноразовыми. Их планируется делать из картона и использовать в случаях, когда не требуется возвращение к месту запуска, сообщает Joinfo.ua.

"Когда вы отправляете вакцины или любые другие предметы медицинского назначения, то чем больше сможете поместить в дрон, тем большую помощь окажете", - говорит Стар Симпсон, инженер компании Otherlab, которая занимается разработкой изобретения. По этой причине группа исследователей создала бумажный дрон, которому не нужно возвращаться после окончания миссии. "Если вам не нужен заряд на обратный путь, то вы можете перевезти еще больше полезного груза", - объясняет Симпсон.

Автономный одноразовый дрон летит по принципу планера, то есть у него даже нет мотора. Такие аппараты группой запускаются с самолета, а дальше благодаря микрокомпьютеру и сенсорам на борту анализируют потоки ветра и прокладывают себе маршрут в нужную сторону. Благодаря этому новое устройство сможет беспрепятственно долететь в недоступные обычным дронам места, а потом просто разлагаться в природных условиях.