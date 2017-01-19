2016 год установил новый температурный рекорд

19.01.2017 09:40

В 2016 году на Земле был установлен очередной температурный рекорд, поэтому этот год стал самым теплым за всю историю наблюдений, сообщает Телеканал новостей «24».

По данным NASA и британского Метеорологического управления, глобальные температуры превысили в прошлом году показатели 2015 года на 0,07 градуса по Цельсию, передают иностранные СМИ.

Заметим, что предыдущий температурный рекорд был установлен именно в 2015 году.

Кроме того, в 2016 году средняя температура на Земле была на 0,94 градуса по Цельсию выше, чем в среднем в ХХ веке.

Отмечается, что национальные температурные рекорды были зафиксированы в прошлом году в Индии, Кувейте и Иране.

Правда эти цифры находятся на грани статистической погрешности, однако NASA отмечает, что за последние годы температурные рекорды были побиты трижды, а с начала XXI века ежегодный рекорд температуры в мире был побит целых пять раз: 2005, 2010, 2014, 2015 и 2016 годы.

По мнению ученых, определенную роль сыграл феномен Эль-Ниньо и необычно теплая погода в Арктике, но основным фактором стали выбросы парниковых газов в атмосферу.