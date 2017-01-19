Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

2016 год установил новый температурный рекорд

19.01.2017 09:40
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
2016 год установил новый температурный рекорд

В 2016 году на Земле был установлен очередной температурный рекорд, поэтому этот год стал самым теплым за всю историю наблюдений, сообщает Телеканал новостей «24».
По данным NASA и британского Метеорологического управления, глобальные температуры превысили в прошлом году показатели 2015 года на 0,07 градуса по Цельсию, передают иностранные СМИ.
Заметим, что предыдущий температурный рекорд был установлен именно в 2015 году.
Кроме того, в 2016 году средняя температура на Земле была на 0,94 градуса по Цельсию выше, чем в среднем в ХХ веке.
Отмечается, что национальные температурные рекорды были зафиксированы в прошлом году в Индии, Кувейте и Иране.
Правда эти цифры находятся на грани статистической погрешности, однако NASA отмечает, что за последние годы температурные рекорды были побиты трижды, а с начала XXI века ежегодный рекорд температуры в мире был побит целых пять раз: 2005, 2010, 2014, 2015 и 2016 годы.
По мнению ученых, определенную роль сыграл феномен Эль-Ниньо и необычно теплая погода в Арктике, но основным фактором стали выбросы парниковых газов в атмосферу.



Теги: температура, глобальное потепление, рекорд, год
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх