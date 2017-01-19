Microsoft определил "срок годности" Windows 7

19.01.2017 10:00

Microsoft перестанет обновлять операционную систему Windows 7 в начале 2020 года, заявил руководитель немецкого подразделения компании Маркус Ницшке, сообщает ИА "Свопи".

«Семёрка» считается устаревшей системой, которая не сможет эффективно противостоять будущим киберугрозам. Использование Windows 7 может повлечь за собой лишние расходы, а именно на устранение последствий заражения компьютера. Руководство Microsoft ранее сообщало, что 96% организаций в мире уже пользуются операционной системой Windows 10 или думают переходить на неё. «Десятка» предполагает использование передовых средств защиты, облегчённую процедуру обновления для корпоративного сектора.