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Архив - Наука и технологии

Microsoft определил "срок годности" Windows 7

19.01.2017 10:00
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Microsoft определил "срок годности" Windows 7

Microsoft перестанет обновлять операционную систему Windows 7 в начале 2020 года, заявил руководитель немецкого подразделения компании Маркус Ницшке, сообщает ИА "Свопи".
«Семёрка» считается устаревшей системой, которая не сможет эффективно противостоять будущим киберугрозам. Использование Windows 7 может повлечь за собой лишние расходы, а именно на устранение последствий заражения компьютера. Руководство Microsoft ранее сообщало, что 96% организаций в мире уже пользуются операционной системой Windows 10 или думают переходить на неё. «Десятка» предполагает использование передовых средств защиты, облегчённую процедуру обновления для корпоративного сектора.



Теги: Microsoft, Windows 7, поддержка
 
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