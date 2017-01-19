Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Первую партию новых смартфонов Nokia распродали за минуту

19.01.2017 14:25
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Первую партию новых смартфонов Nokia распродали за минуту

Первая партия смартфонов Nokia 6, анонсированных возрожденным брендом около двух недель назад для китайского рынка, была раскуплена всего за одну минуту, сообщает ИА"Свопи".
Интернет-магазин JD.com, который устроил так называемую флеш-распродажу новинки, не сообщает точное количество проданных смартфонов, однако известно, что предварительные заказы, которые, кстати, были платными, оформили около 1,3 миллиона желающих.
Стоимость Nokia 6 в Китае составляет 1 699 юаней, что эквивалентно $250.



Теги: продажа, начало, смартфон, Nokia, Android
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх