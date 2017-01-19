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Первую партию новых смартфонов Nokia распродали за минуту
19.01.2017 14:25
Первая партия смартфонов Nokia 6, анонсированных возрожденным брендом около двух недель назад для китайского рынка, была раскуплена всего за одну минуту, сообщает ИА"Свопи".
Интернет-магазин JD.com, который устроил так называемую флеш-распродажу новинки, не сообщает точное количество проданных смартфонов, однако известно, что предварительные заказы, которые, кстати, были платными, оформили около 1,3 миллиона желающих.
Стоимость Nokia 6 в Китае составляет 1 699 юаней, что эквивалентно $250.
Теги: продажа, начало, смартфон, Nokia, Android
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