Первую партию новых смартфонов Nokia распродали за минуту

19.01.2017 14:25

Первая партия смартфонов Nokia 6, анонсированных возрожденным брендом около двух недель назад для китайского рынка, была раскуплена всего за одну минуту, сообщает ИА"Свопи".

Интернет-магазин JD.com, который устроил так называемую флеш-распродажу новинки, не сообщает точное количество проданных смартфонов, однако известно, что предварительные заказы, которые, кстати, были платными, оформили около 1,3 миллиона желающих.

Стоимость Nokia 6 в Китае составляет 1 699 юаней, что эквивалентно $250.