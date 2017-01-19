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Создатель Firefox сменил логотип
Компания Moziila, разработавшая браузер Firefox, представила свой новый логотип и фирменный стиль. По их словам, новый бренд должен отражать открытость организации и её ценности, сообщает ReklaMaster.com.
Mozilla объявила о планах провести ребрендинг в середине 2016 года. Тогда же компания стала принимать идеи пользователей.
Новый логотип компании отсылает к символам «://», которые используются при вводе url-адресов. Для его написания используется шрифт Zilla, который создан нидерландской Typotheque специально для компании и будет доступен для всех желающих.
Кроме того, Mozilla выбрала несколько основных цветов для своего логотипа, которые в будущем будут меняться в зависимости от контекста. Будет ли компания менять логотип своего браузера Firefox, не уточняется.
Теги: стиль, Mozilla, логотип
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