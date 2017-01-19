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Архив - Наука и технологии

Учёные обнаружили у макак математические способности

19.01.2017 12:00
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Учёные обнаружили у макак математические способности

Учёные доказали, что обезьяны могут овладеть основами математики. Их ум можно развить до уровня ребёнка 5 лет, сообщает ИА "ВладТайм".
Исследование проводили учёные из Университета Рочестера. Они заключили, что макаки вида резус, которые проживают в Африке, могут запомнить цифры и провести математические расчеты. Эти обезьяны с логическим мышлением, после надлежащего обучения, могут решать простые уравнения.
Отменной особенностью макак является способность отличать большие величины от маленьких. Они единственные среди млекопитающих могут это делать. Это объясняют тем, что в их мозгу присутствуют дополнительные нейроны, которые заняты обработкой данных.
Исследователи отмечают, что они научили обезьян различать большие фигуры от маленьких. Также макаки смогли решить простые математические задачи. Как утверждают учёные, эти результаты могут привести к прорыву в исследовании эволюции.



Теги: исследования, математика, макака
 
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