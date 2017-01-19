Все рубрики раздела
- Учёные обнаружили у макак математические способности12:00
- Создатель Firefox сменил логотип11:45
- Назван напиток, который защитит от морщин и лишнего веса11:08
- Microsoft определил "срок годности" Windows 710:00
- В Лондон впервые прибыл прямой грузовой поезд из Китая (ВИДЕО)09:50
- 2016 год установил новый температурный рекорд09:40
- Антарктида дала трещину (ВИДЕО)16:15
- Армия СШA испытaла лeтающий мoтoцикл (ВИДЕО)14:00
- Земные микробы выдержали "марсианскую" акклиматизацию11:00
- Именем Дональда Трампа назван новый вид моли10:50
Учёные обнаружили у макак математические способности
Учёные доказали, что обезьяны могут овладеть основами математики. Их ум можно развить до уровня ребёнка 5 лет, сообщает ИА "ВладТайм".
Исследование проводили учёные из Университета Рочестера. Они заключили, что макаки вида резус, которые проживают в Африке, могут запомнить цифры и провести математические расчеты. Эти обезьяны с логическим мышлением, после надлежащего обучения, могут решать простые уравнения.
Отменной особенностью макак является способность отличать большие величины от маленьких. Они единственные среди млекопитающих могут это делать. Это объясняют тем, что в их мозгу присутствуют дополнительные нейроны, которые заняты обработкой данных.
Исследователи отмечают, что они научили обезьян различать большие фигуры от маленьких. Также макаки смогли решить простые математические задачи. Как утверждают учёные, эти результаты могут привести к прорыву в исследовании эволюции.
Теги: исследования, математика, макака
- Приходько: судьба Донбасса решится в 2017 году10:55
- В зоне АТО разрываются минометы, гранатометы и ПТРК: ранены двое бойцов ВСУ10:30
- Захарченко сделал скандальное заявление о переселенцах в Крыму09:21
- Январь. Прифронтовую рощу снегом засыпает09:15
- Околиц чёрно-белое безмолвие08:45
- Плотницкий исключил возвращение ЛНР в Украину08:34
- Украина и «ЛНР» умалчивают, кто в итоге оплатил задолженность «республики» по воде22:20
- В зоне АТО задержан гражданин РФ21:30
- «ДНР» заявляет о выходе в 2017 году на границы всей Донецкой области21:00
- На Донбассе двое украинских военных получили ранения, - штаб АТО20:30
- Патриарху Кириллу подарят «православный» телефон за 1,5 млн (фото)12:10
- Учёные обнаружили у макак математические способности12:00
- Порошенко ждет эффективной встречи с Трампом11:56
- Создатель Firefox сменил логотип11:45
- Наступление РФ на Украину обернется для Москвы катастрофой11:33
- Под запрет в Украине попали два фильма Рязанова11:15
- Назван напиток, который защитит от морщин и лишнего веса11:08
- Приходько: судьба Донбасса решится в 2017 году10:55
- Геополитические потрясения в мире: что делать Украине10:45
- В зоне АТО разрываются минометы, гранатометы и ПТРК: ранены двое бойцов ВСУ10:30
- Назван напиток, который защитит от морщин и лишнего веса11:08
- Январь. Прифронтовую рощу снегом засыпает09:15
- Околиц чёрно-белое безмолвие08:45
- 13 ошибок по уходу за собственной кожей08:00
- Найден план Даллеса по Донбассу. Сенсационный документ. ВИДЕО21:50
- Молодой женщине важно знать...18:50
- Станет ли Порошенко вторым Скоропадским?11:40
- Криминальные акции «Киевэнерго»: дело спускают на тормозах?16:30
- Холодная вода подарит бодрость. Если не переборщить…10:05
- Медики назвали болезнь – главную причину смерти женщин в 21 веке17:35
- Новый транш МВФ: озвучены шокирующие требования
- Что делать переселенцам-пенсионерам, которые не прошли идентификацию Ощадбанка
- "Вбив наповал": Сурков розповів ватажкам "Л/ДНР" про плани Кремля
- В Новоазовске оккупанты устроили массовую драку – 20 боевиков в больнице.
- Уфологи обнаружили на Марсе "инопланетного воина"
- Плотницкий уехал в Москву и не выходит на связь со своим окружением
- Путин внезапно стал откровенным
- Противник пытается вытеснить наши войска из окраин Еленовки, - ИС
- "Що вона собі дозволяє?!": бойовики хочуть позбутися Геращенко з гуманітарної підгрупи
- Нусс о том, каким будет следующий шаг Надежды Савченко