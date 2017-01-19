Все рубрики раздела
- Укрпочта компьютеризировала поиск утерянных посылок17:10
- В Украине создана электронная биржа труда16:30
- С чем может быть связано воспаление в организме16:17
- Сидячий образ жизни ускоряет старение на восемь лет – ученые15:34
- В китайской газете начал работать робот-журналист14:45
- Первую партию новых смартфонов Nokia распродали за минуту14:25
- Учёные обнаружили у макак математические способности12:00
- Создатель Firefox сменил логотип11:45
- Назван напиток, который защитит от морщин и лишнего веса11:08
- Microsoft определил "срок годности" Windows 710:00
Укрпочта компьютеризировала поиск утерянных посылок
На сайте Укрпочты появился бесплатный сервис для поиска утерянных отправлений, сообщил глава компании Игорь Смелянский, пишет Новое время.
"Работа в Укрпочте наполнена некоторыми интересными моментами, которые вызывают искреннее удивление, когда знакомишься с ними. Таким моментом для меня стала процедура розыска отправлений. Коротко: если ваше письмо или посылка потерялись во время пересылки, то вам нужно пойти в отделение, написать заявление и заплатить деньги за розыск. Грубо говоря, получается, почта потеряла, но клиент еще и должен заплатить, чтобы его отправления нашли", - написал Смелянский в Facebook.
По его словам, сейчас процедуру обновили и сделали бесплатным: теперь для розыска украинских и международных отправлений необходимо заполнить форму на сайте Укрпочты.
"Форма пока что временная, наши программисты работают над созданием постоянной версии", - добавил Смелянский.
Теги: поиск, сайт, Укрпочта, посылка, сервис
- СМИ: Укрпочта "потеряла" тысячи посылок
- Начали действовать новые Предельные тарифы на услуги почтовой связи
- "Укрпочта" отрицает потерю тысяч посылок
- В Украине создан сайт для поиска данных в е-декларациях чиновников
- Cотрудница "Укрпочты" украла кофту из посылки. Уволено все руководство отделения
- Пропавшего в Индийском океане украинца перестали искать
- Боевики «ДНР» пытаются смыть грехи прямо на позициях13:58
- Разведка: российские ГРУ-шники на Донбассе маскируются под "казаков"13:30
- Приходько: судьба Донбасса решится в 2017 году10:55
- В зоне АТО разрываются минометы, гранатометы и ПТРК: ранены двое бойцов ВСУ10:30
- Захарченко сделал скандальное заявление о переселенцах в Крыму09:21
- Январь. Прифронтовую рощу снегом засыпает09:15
- Околиц чёрно-белое безмолвие08:45
- Плотницкий исключил возвращение ЛНР в Украину08:34
- Украина и «ЛНР» умалчивают, кто в итоге оплатил задолженность «республики» по воде22:20
- В зоне АТО задержан гражданин РФ21:30
- Парубий снова закрыл Раду из-за отсутствия депутатов18:16
- На Закарпатье 10-летний ребенок устроил поножовщину17:55
- По боевикам ИГ на юге Ливии отработали авиаударами бомбардировщики США17:38
- Нардеп отобрал ребенка у матери: реакция украинцев17:20
- Укрпочта компьютеризировала поиск утерянных посылок17:10
- Миссия США при ОБСЕ обвиняет Россию в вооружении сепаратистов16:55
- Еще в одной европейской стране узаконили марихуану16:49
- В Турции гремит политический секс-скандал16:46
- В Украине создана электронная биржа труда16:30
- С чем может быть связано воспаление в организме16:17
- С чем может быть связано воспаление в организме16:17
- Сидячий образ жизни ускоряет старение на восемь лет – ученые15:34
- Назван напиток, который защитит от морщин и лишнего веса11:08
- Январь. Прифронтовую рощу снегом засыпает09:15
- Околиц чёрно-белое безмолвие08:45
- 13 ошибок по уходу за собственной кожей08:00
- Найден план Даллеса по Донбассу. Сенсационный документ. ВИДЕО21:50
- Молодой женщине важно знать...18:50
- Станет ли Порошенко вторым Скоропадским?11:40
- Криминальные акции «Киевэнерго»: дело спускают на тормозах?16:30
- Новый транш МВФ: озвучены шокирующие требования
- Что делать переселенцам-пенсионерам, которые не прошли идентификацию Ощадбанка
- "Вбив наповал": Сурков розповів ватажкам "Л/ДНР" про плани Кремля
- «ДНР» заявляет о выходе в 2017 году на границы всей Донецкой области
- Плотницкий уехал в Москву и не выходит на связь со своим окружением
- Уфологи обнаружили на Марсе "инопланетного воина"
- В Новоазовске оккупанты устроили массовую драку – 20 боевиков в больнице.
- Путин внезапно стал откровенным
- Противник пытается вытеснить наши войска из окраин Еленовки, - ИС
- "Що вона собі дозволяє?!": бойовики хочуть позбутися Геращенко з гуманітарної підгрупи