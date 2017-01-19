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Укрпочта компьютеризировала поиск утерянных посылок

19.01.2017 17:10
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Укрпочта компьютеризировала поиск утерянных посылок

На сайте Укрпочты появился бесплатный сервис для поиска утерянных отправлений, сообщил глава компании Игорь Смелянский, пишет Новое время.
"Работа в Укрпочте наполнена некоторыми интересными моментами, которые вызывают искреннее удивление, когда знакомишься с ними. Таким моментом для меня стала процедура розыска отправлений. Коротко: если ваше письмо или посылка потерялись во время пересылки, то вам нужно пойти в отделение, написать заявление и заплатить деньги за розыск. Грубо говоря, получается, почта потеряла, но клиент еще и должен заплатить, чтобы его отправления нашли", - написал Смелянский в Facebook.
По его словам, сейчас процедуру обновили и сделали бесплатным: теперь для розыска украинских и международных отправлений необходимо заполнить форму на сайте Укрпочты.
"Форма пока что временная, наши программисты работают над созданием постоянной версии", - добавил Смелянский.



Теги: поиск, сайт, Укрпочта, посылка, сервис
 
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