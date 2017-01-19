В китайской газете начал работать робот-журналист

19.01.2017 14:45

Дебютную статью в местной ежедневной газете опубликовал разработанный в Китае робот-корреспондент по имени Сяо Нань, сообщает портал «КОММЕНТАРИИ:».

Статья Сяо Наня из 300 иероглифов была посвещена буму поездок перед приближающимся китайским Новым годом и вышла в газете Southern Metropolis Daily, выпускающейся в городе Гуанчжоу.

Сообщается, что роботу понадобилась одна секунда, чтобы завершить материал. По словам разработчика медиа-робота - профессора Пекинского университета Вань Сяоцзюня, Сяо Нань способен писать как короткие, так и достаточно длинные тексты.

«По сравнению со штатными корреспондентами, Сяо обладает значительно большей способностью анализировать данные и быстрее писать тексты», — отмечает профессор.

Но при этом робот не способен проводить интервью и задавать дополнительные вопросы.