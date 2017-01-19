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В Лондон впервые прибыл прямой грузовой поезд из Китая (ВИДЕО)
19.01.2017 09:50
В среду, 18 января, грузовой вокзал в Восточном Лондоне впервые в истории принял прямой китайский железнодорожный состав с потребительскими товарами, сообщает Новое время.
В частности, грузовой состав государственной компании China Railway отправился из города Иу, что на восточном побережье Китая еще 2 января. Таким образом, его путь до Лондона занял более двух недель, поезд преодолел расстоянии около 12 000 миль.
Маршрут поезда пролегал через Казахстан, Россию, Беларусь, Польшу, Германию, Бельгию и Францию.
Отметим, что Лондон стал 15-м городом среди европейских мегаполисов, которые имеют железнодорожное сообщение с КНР в рамках амбициозного проекта Новый шелковый путь.
Теги: Китай, Лондон, поезд, Великий Шелковый путь
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