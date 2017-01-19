В Лондон впервые прибыл прямой грузовой поезд из Китая (ВИДЕО)

19.01.2017 09:50

В среду, 18 января, грузовой вокзал в Восточном Лондоне впервые в истории принял прямой китайский железнодорожный состав с потребительскими товарами, сообщает Новое время.

В частности, грузовой состав государственной компании China Railway отправился из города Иу, что на восточном побережье Китая еще 2 января. Таким образом, его путь до Лондона занял более двух недель, поезд преодолел расстоянии около 12 000 миль.

Маршрут поезда пролегал через Казахстан, Россию, Беларусь, Польшу, Германию, Бельгию и Францию.

Отметим, что Лондон стал 15-м городом среди европейских мегаполисов, которые имеют железнодорожное сообщение с КНР в рамках амбициозного проекта Новый шелковый путь.