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Fujitsu представила мини-планшет на Windows 10 Pro

20.01.2017 10:00
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Fujitsu представила мини-планшет на Windows 10 Pro

Компания Fujitsu выпустила миниатюрный Windows-планшет Arrows Tab V567/P, сообщает iLenta.com.
Устройство имеет 6-дюймовый экран с разрешением 1080х1920 пикселей, процессор Intel Atom x5-Z8550 с тактовой частотой 1.44-2.4 ГГц, графический чип Intel HD Graphics 400, 4 ГБ оперативной памяти LPDDR3 и 64 ГБ постоянной.
Arrows Tab V567/P поставляется с Windows 10 Pro, а, значит, вы можете запустить почти все настольные приложения на этом крошечном планшете.
Устройства имеет толщину 15.9 мм и вес 280 грамм. Встроенный аккумулятор на 15 Вт*ч позволяет проработать, по словам производителя, до 6 часов. Кроме этого, в планшете есть USB Type-C порт, NFC чип, 8-Мп камера, сканер отпечатков пальцев, поддержка модулей беспроводной связи Bluetooth 4.1, Wi-Fi и GPS.



Теги: планшет, Fujitsu, Windows 10
 
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