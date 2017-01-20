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Архив - Наука и технологии

Началось тестирование встроенного мессенджера YouTube

20.01.2017 09:00
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Началось тестирование встроенного мессенджера YouTube

Видеохостинг YouTube, принадлежащий компании Google, запустил новую платформу для обмена сообщениями, которая "обкатывалась" с середины прошлого года. Доступна она пока только канадцам, сообщает сайт VESTI.RU.
Канада была выбрана в качестве площадки для тестирования из-за сходства североамериканских интернет-рынков, а также устойчивого сообщества местных "звезд". Там живет примерно столько же людей, сколько в штате Калифорния (США), объяснили в Google, причем канадцы делятся видео на YouTube чаще, чем кто-либо другой в мире.
Мессенджер доступен как на Android-, так и на iOS-устройствах. Сроки запуска новой функции за пределами Канады в Google не уточнили.



Теги: Канада, тестирование, YouTube, мессенджер
 
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