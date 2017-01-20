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Архив - Наука и технологии

Seiko анонсировала выход на рынок смартфонов

20.01.2017 14:10
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Seiko анонсировала выход на рынок смартфонов

Японская компания Seiko, известный часовой бренд, анонсировала выпуск своих первых смартфонов, сообщает РБК-Украина.
Устройства будут продаваться только в Японии и реализовываться через операторов связи. Известно, что смартфоны будут выпущены на операционной системе Android, будут поддерживать стандарт связи LTE (4G), а также GPS и ГЛОНАСС. Кроме того, один из гаджетов линейки будет поддерживать редкий стандарт связи PHS.



Теги: смартфон, анонс, Seiko
 
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