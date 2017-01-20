Seiko анонсировала выход на рынок смартфонов

20.01.2017 14:10

Японская компания Seiko, известный часовой бренд, анонсировала выпуск своих первых смартфонов, сообщает РБК-Украина.

Устройства будут продаваться только в Японии и реализовываться через операторов связи. Известно, что смартфоны будут выпущены на операционной системе Android, будут поддерживать стандарт связи LTE (4G), а также GPS и ГЛОНАСС. Кроме того, один из гаджетов линейки будет поддерживать редкий стандарт связи PHS.